25.06.2019 10:26
Haberler » Güncel » Haber

Kocaeli'de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli

KOCAELİ'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.


KOCAELİ'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi şafak baskınlarıyla gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyette bulundukları tespit edilen, İzmit , Darıca , Derince , Dilovası ilçelerinde yaşayan H.D., C.U., M.D., M.H.Ş., E.T., S.G. ve B.Ş., yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildi. 7 şüphelinin sorgusu, Terörle Müacedele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

- Kocaeli
Kaynak: DHA
Kocaeli , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:23 Yazın tadı bu tesiste çıkacak
12:22 Red Bull Cliff Diving Portekiz'de nefesleri kesti
12:22 Caminin minareleri 6 yıldır leyleklere yuva oluyor
12:22 Babasını öldüren çocuğa 8 ay sonra tahliye
12:21 İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)
12:21 Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu
12:20 Dünyanın en büyük çimento üreticileri INTERCEM için İstanbul'da