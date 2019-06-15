15.06.2019 17:04
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Son Dakika! Kocaeli'de sel felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika! Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bazı mahalleler sular altında kaldı. Bir marketin deposunda mahsur kalan 2 kadından biri hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sağanak nedeniyle bir depodan yaralı olarak kurtarılan 2 kadından biri yaşamını yitirdi.

BAZI MAHALLELER SULAR ALTINDA KALDI

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.

Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'taki bir marketin deposunda boğulma tehlikesi geçiren ve mahsur kalan 2 kadın çalışan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 36 yaşındaki Elif U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Son Dakika! Kocaeli'de sel felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Darıca, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel

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