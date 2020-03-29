Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocaeli'de sağanak

Kocaeli'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

29.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:34
Kocaeli'de sağanak
Kocaeli 'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun şehir merkezinden geçen kesimi ile yan yollarda ve şehir merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Su birikintileri nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşların İzmit ilçesinde evlerinde kalmayı tercih ettiği, market alışverişi haricinde dışarıya çıkmadığı görüldü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan az sayıdaki kişi, otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığınarak ve şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de sağanak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi Haberler
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Haberler
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İtalya’da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı Haberler
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı
Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:23: Maske diken Alman kadın Türk komşularını unutmadı - Haber 16:23: ANKARA Engerek Yılanı Şanlıurfa'da doğaya bırakıldı - Haber 16:22: Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi - Haber 16:21: Pendik'te koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haber 16:20: "Koronavirüs sessizliği" - Haber 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber