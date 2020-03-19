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Kocaeli'de sağlık çalışanlarına destek alkışı

KOCAELİ'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika alkışladı.

19.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:42
Kocaeli'de sağlık çalışanlarına destek alkışı

KOCAELİ'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika alkışladı.

Kocaeli 'nin Derince ilçesindeki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan binalarda oturan vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına uyarak saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı. Hastanede çalışan doktorları ve sağlık personelini alkışlayan vatandaşlar, 1 dakikalık alkış sonrasında evlerine girdi.İzmit'te de vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Derince, Kocaeli, Güncel

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