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Kocaeli'de sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramı

Kocaeli'de bir börek firması, 3 hastanedeki sağlık çalışanlarına kahvaltı yardımında bulundu.

07.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:58
Kocaeli'de sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramı
Kocaeli 'de bir börek firması, 3 hastanedeki sağlık çalışanlarına kahvaltı yardımında bulundu.
Körfez ilçesinde fabrikaları bulunan ve ülke genelinde faaliyet gösteren bir börek firması, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla kentteki 3 hastaneye kahvaltı paketleri verdi.
Firma tarafından hazırlanan simit, peynir ve meyve suyundan oluşan 900 paket kahvaltılık Körfez, İzmit Seka ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerine teslim edildi.
Firmanın sevkiyat sorumlusu Serhat Kesat, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle zor günler geçirildiğini belirterek "Bu yükün en büyük ağırlığını sağlık çalışanlarımız almakta. Biz de bir nebze olsun destek olmak istediğimiz için böyle bir proje gerçekleştirdik. İnşallah devamını da yapmak istiyoruz. Bugün simit, peynir ve meyve suyu olarak destek olduk. 600 paket Derince Hastanemize, 100 paket Körfez Devlet Hastanesine, 200 paket de İzmit Seka Devlet Hastanesine teslim ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Körfez, İzmit, Güncel
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