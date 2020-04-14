Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kocaeli'de sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da sağlık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına 100. yıl pastası gönderilecek.

14.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:03
Kocaeli'de sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da sağlık
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına 100. yıl pastası gönderilecek.

Kocaeli'de korona virüs salgınından dolayı evlerinde vakit geçirmek zorunda olan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından mahrum kalmamaları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram coşkusunu evlere taşıyacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çocukların mutluluğuna ortak olacak. Başkan Büyükakın, bu yıl çocukların bayramını kutladığı tebrik kartı ile birlikte çocuklara TBMM'nin 100. yılı olması nedeniyle hastalığı bulaştırmamak için evlerine dahi gitmekten çekinen kahraman sağlık çalışanlarının çocuklarına Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın işbirliğiyle 100. yıl pastası gönderecek.

23 Nisan günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın canlı yayınla video konferans ile evlerine pasta gönderilen çocuklardan bazılarının da katılımıyla canlı yayında pastayı kesecek. Başkan Büyükakın daha sonra bayram çocuklarına hitaben konuşma yapacak. Çocuklar kendilerine gelen pastayı keserken çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan programına işbirliği yapan Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yaşar Yılmaz, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Bu salgın nedeniyle 23 Nisan'da Büyükşehir Belediyemizin çocuklar için düzenlediği etkinliğe dahil olduk. İnşallah çocuklarımıza pastalarımızı göndereceğiz. Pastacı arkadaşlarımız en güzel pastalarını çocuklarımız için hazırlayacak. Bize bu projede yer veren ve çocuklarımızı unutmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Kocaeli, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Haberler ›› Yaşam ››Kocaeli'de sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da sağlık - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

18:53: Bakteri ve Mikropları Öldüren Bir Aparat Üretildi - Haberler 18:53: Redmi AirDots S Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı - Haberler 18:52: Atakum'da sahilinde dolaşan 53 kişiye para cezası - Haberler 18:52: MHP Tokat milletvekili Yücel Bulut'tan süt açıklaması - Haberler 18:50: Yaban hayatı böyle görüntülendi - Haberler 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı