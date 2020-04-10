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Kocaeli'de sahra hastanesinin yapım çalışmaları başladı

Kocaeli'de sahra hastanesinin yapım çalışmaları başladıKOCAELİ Derince ilçesinde sahra hastanesi için çalışmalar başladı.

10.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:34
Kocaeli 'de sahra hastanesinin yapım çalışmaları başladı
KOCAELİ Derince ilçesinde sahra hastanesi için çalışmalar başladı. 250 yataklı hastanenin 45 günde tamamlanması planlanıyor.
Derince İbni Sina Mahhallesi'nde bulunan eski askeri hastane arazisinin 40 dönümlük bölümüne yapılması planlanan sahra hastanesi için çalışmalar başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, arazi üzerinde bulunan ağaçları kökünden alarak başka bir yere dikmek için taşıdı. Arazi üzerinde yapılan düzeltme çalışmalarının ardından hastane inşaatına başlanacak. Koronavirüs salgınında kullanılacak olan 250 yataklı hastanenin 45 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.
BELEDİYE BAŞKANI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün sosyal medya hesabından, 'Sağlık Bakanlığı'mızın uhdesinde İbni Sina Mahallesi'nde yer alan eski Askeri Hastane bölgesine inşa edilecek yaklaşık 250 yataklı sahra hastanesinin inşaatı için saha çalışmalarına başlandı' açıklamasında bulunarak sahra hastanesinin yapımını duyurdu. Kocaeli’de sahra hastanesinin yapım çalışmaları başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İbni Sina, Derince, Kocaeli, Güncel
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