Kocaeli'de sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Kocaeli'de bankalardan sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
13.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:18
Kocaeli 'de bankalardan sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren şirketlerine 2017 ve 2018 yıllarında Kredi Garanti Fonu kefaletiyle bankalardan sahte "Borcu yoktur" belgesiyle 1 milyon 285 bin lira kredi çeken ve geri ödemeyen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden K.A. ve S.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren şirketlerine 2017 ve 2018 yıllarında Kredi Garanti Fonu kefaletiyle bankalardan sahte "Borcu yoktur" belgesiyle 1 milyon 285 bin lira kredi çeken ve geri ödemeyen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden K.A. ve S.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel
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