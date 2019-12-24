Haberler » Güncel » Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haber

Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sahte plaka bastıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

24.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:26 Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
'nin ilçesinde sahte plaka bastıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik suçunun men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gebze'deki bir oto galeride sahte plaka basıldığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda, basılmış hazır 56 plaka, üzeri yazılmaya hazır boş 3 bin 920 plaka, plaka yerleştirilen 2 çelik levha ile birer mühür presi, plaka boyama presi, plaka basımında kullanılan büyük pres, kuru sıkı tabanca, ruhsat tarihi geçmiş pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:58   Çorum'dan kısa kısa - Haber
14:57   Gemide öldürülen kaptanın cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Haber
14:56   Eskilerin Sosyal Medyası Türkülerdi - Haber
14:56   Milat Gazetesi Medya Grup Başkanı Gayberi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haber
14:51   Ceenbekov'dan Aliyev'e doğum günü tebriği - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
24.12.2019 15:01:38