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Kocaeli'de şehir girişlerinde koronavirüs denetimi

Kocaeli'de şehir girişlerinde koronavirüs denetimiKOCAELİ'nin tüm girişlerinde polis kontrol noktaları oluşturularak, şehre gelen araçlar durdurularak vatandaşların ateşleri ölçülüyor.

30.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:00
Kocaeli 'de şehir girişlerinde koronavirüs denetimi
KOCAELİ'nin tüm girişlerinde polis kontrol noktaları oluşturularak, şehre gelen araçlar durdurularak vatandaşların ateşleri ölçülüyor.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocaeli'de şehrin girişlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Şehre girişlerde ateş ölçer cihazla vatandaşların ateşi ölçülürken, polis ekipleri vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Kartepe Uzunçiftlik mevkii, Gebze D-100 Bayramoğlu sapağı, Karamürsel Misli Çeşme mevkii, Sapanca Maşukiye girişi, Körfez turnikeleri, İzmit Kandıra turnikeleri ve Gebze turnikelerinde uygulama noktaları oluşturuldu. Toplam 7 noktada 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, herhangi bir kişiden şüphelenilmesi halinde aracı izole ederek kontrol noktasına ambulans çağırıyor. Şüphelenilen kişi ambulans ile gerekli kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırılacak.
Ayrıca, Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerden il merkezine girişler yasaklandı. Bu noktalara alternatif olarak araçların Kandıra turnikeleri ve Körfez turnikelerini kullanması gerekiyor.
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Kocaeli’de şehir girişlerinde koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Uzunçiftlik, Kocaeli, Polis, Güncel

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Kocaeli'de şehir girişlerinde koronavirüs denetimi
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