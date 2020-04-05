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Kocaeli'de sessizliğe bürünen cadde ve sahiller havadan görüntülendi

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri nedeniyle insanların sokağa çıkmamasıyla her gün binlerce kişinin bulunduğu sahiller ve caddeler boş kaldı.

05.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:18
Kocaeli'de sessizliğe bürünen cadde ve sahiller havadan görüntülendi
Kocaeli 'de korona virüs tedbirleri nedeniyle insanların sokağa çıkmamasıyla her gün binlerce kişinin bulunduğu sahiller ve caddeler boş kaldı. Sessizliğe bürünen Kocaeli havadan görüntülendi.

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kocaeli'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve kente araç girişlerinin yasaklanması ile kent sessizliğe büründü. Alınan tedbirler sonrasında caddeler, sokaklar, kent meydanı, sahiller ve parklar boş kaldı. Hafta sonları binlerce kişinin akın ettiği sahiller ve kent merkezinde yaşanan sessizlik havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Güncel
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