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Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti

Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek plajlara akın etti.

28.07.2019 17:05 Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti
Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek plajlara akın etti.
Kocaeli ve çevre illerden gelen vatandaşlar, Karamürsel ilçesindeki mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nda denize girerek serinledi.
Çocuklar da gün boyu denizde ve kumda oynadı.
Plajda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, haftanın 7 günü cankurtaran hizmeti veriyor.

Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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