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Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu, 2 binanın çatısı uçtu

Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu, 2 binanın çatısı uçtuKOCAELİ'nin Körfez ve Derince ilçelerinde, şiddetli rüzgar nedeniyle iki binanın çatısı uçtu.

05.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:52
'de şiddetli rüzgar etkili oldu, 2 binanın çatısı uçtu
KOCAELİ'nin ve ilçelerinde, şiddetli rüzgar nedeniyle iki binanın çatısı uçtu.
Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı Ateş Apartmanı'nın ve Derince İbni Sina Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısı uçarak yan tarafta bulunan başka binaların üzerine düştü. Çatıların uçtuğunu gören vatandaşlar durumu zabıta ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın uçan çatısını ağaç kesme motoruyla keserek parçalar halinde kaldırdı.
Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu, 2 binanın çatısı uçtu

Kocaeli, İtfaiye, Derince, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA


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