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Kocaeli'de sigara içen sürücülere 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi

Kocaeli'de yurt geneli ile eş zamanlı yapılan denetimlerde araçta sigara içen sürücülere 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi.

25.09.2019 18:26Kocaeli'de sigara içen sürücülere 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi
Kocaeli'de yurt geneli ile eş zamanlı yapılan denetimlerde araçta sigara içen sürücülere 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi.
Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Dumansız Araç Uygulaması" kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 573 personelle sürücüleri denetledi. 38 ayrı noktada yapılan denetimlerde bin 109 şahıs sorgulanırken 239 araç sürücüsüne seyir halinde tütün mamulleri tüketmekten toplamda 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen ve değişik suçlardan 3 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.
Denetimlerde 660 araç kontrol edilirken 143 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 48 bin 431 TL para cezası uygulandı. 17 araç ise trafikten men edildi.
(İHA)

Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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