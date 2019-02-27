Kocaeli'de Silahla Yaralama

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Cami Mahallesi Göktaş Sokak'ta iddiaya göre Nezir A. (45), komşusu Kenan İ'nin (45) bahçede bulunan köpeğine pompalı tüfekle ateş etmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu evden pompalı tüfeğini alan Kenan İ, komşusu Nezir A'yi ateş ederek yaraladı.
Yaralı Nezir A, olayın ardından yakınları tarafından Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli Kenan İ. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis
ekiplerince olayda kullanılan iki pompalı tüfeğe el konuldu.
Darıca, Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA