Kocaeli'de Silahla Yaralama

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gölcük Merkez
Mahallesi'nde, Ömer G'ye (31) kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.
Ayağından yaralanan Gürel, mahalledeki bir iş yerine sığındı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gürel, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Merkez, Gölcük, Kocaeli, Güncel
Kaynak: AA