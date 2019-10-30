Haberler » Güncel » Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

30.10.2019 21:58Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Paşa Topçu, Fatih Devlet Hastanesine, kardeşi Coşkun Topçu ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
Paşa Topçu, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:10 Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması
00:08 Gazze'deki binicilik kulübünden "meme kanseri" duyarlılığı
00:05 Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 5 yaralı
00:04 Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler
00:02 İskendeun'da iki grup arasında kavga
00:02 Adıyaman iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ekim 2019
31.10.2019 00:23:04