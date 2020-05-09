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Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla kasığından ve elinden vurularak yaralandı.

09.05.2020 03:02 | Son Güncelleme: 09.05.2020 03:03
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla kasığından ve elinden vurularak yaralandı.
Gaziler Mahallesi'nde, iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada tabancayla ateş açılması sonucu Mustafa Tankuş kasığından ve elinden yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, ikişer adet tabanca mermisi ile ekmek bıçağı bulundu.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Kocaeli’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Gebze, Güncel, Haber

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