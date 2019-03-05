Kocaeli'de Silahlı Kavga

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi Yağhaneciler Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan olmazken, çevredeki araç, ev ve iş yerleri zarar gördü.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen F.G, H.U, K.A. ve G.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe salıverildi.
Darıca, kavga, Kocaeli, Güncel
Kaynak: AA