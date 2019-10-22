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Kocaeli'de silahlı kavga

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı.

22.10.2019 16:56Kocaeli'de silahlı kavga
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi Göktaş Sokak'ta, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu arada silahlardan çıkan mermi ve saçmaların etraftaki araç ve binalara zarar verdiği görüldü.

Kocaeli, Darıca, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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