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Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

06.10.2019 09:36Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Efe Sokak'ta, aralarında husumet olduğu belirtilen V.Ç. ve A.Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu V.Ç yanındaki silahla, A.Y ve oğlu Y.Y ile kavgayı ayırmak isteyen H.A'ya ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli V.Ç, olaydan sonra gözaltına alındı.

Kartepe, Kocaeli, EFE, Güncel

Kaynak: AA

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