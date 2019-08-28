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Kocaeli'de silahlı kavga: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

28.08.2019 20:28 Kocaeli'de silahlı kavga: 4 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, babası Y.K.G ile C.G, kayınpederi Y.O'nun Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Burada üçlü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada C.G, babası Y.K.G, kayınpederi Y.O. ve iş yerindeki P.Ü. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Bu arada C.G'nin eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Yılmaz Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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