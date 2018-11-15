Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

15 Kasım 2018 Perşembe 14:30



15 Kasım 2018 Perşembe 14:30

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, seyir halindeki otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametine giden Zafer Zengin'in kullandığı 34 LSN 46 plakalı otomobile, Derince Limanı mevkisinde başka bir araçtan ateş açıldı.Araçta bulunan ve bacağından yaralanan Uğur Zengin, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Zengin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.