Haberler » Güncel » Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Haber

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

12.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:12Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
'nin ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, mevkisinde B.Y, park ettiği otomobilinden inerken eşinin akrabası olduğu öğrenilen A.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.
B.Y'yi yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı.
Yaralı, kendi aracıyla yakındaki bir dispansere gitti. Burada ilk tedavisi yapılan B.Y, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
B.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan A.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başiskele, Bahçecik, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:30 Antalyaspor, Bülent Kormaz ile yolların ayrıldığını açıkladı
20:30 Irak'taki yerel seçimler belirsiz bir tarihe ertelendi
20:27 DHA YURT BÜLTENİ-19
20:26 İzmir'de güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
20:21 Uygur Türkleri Çin zulmünü anlattı
20:24 Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede
19:23 Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
19:23 Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
12.11.2019 20:34:20