Haberler » Güncel » Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi - Haber

Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

Gölcük ilçesinde düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

26.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:22 Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi
ilçesinde düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kasten adam öldürmeye teşebbüs, iş yeri ve oto kurşunlama olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2019 - Haber
00:01   (Ek Bilgilerle)KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haber
00:00   Küçükçekmece'deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Haber
23:58   İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber
23:56   Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
22:52   Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Haber
22:28   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
22:23   AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Haber
22:01   Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Haber
27.12.2019 00:03:53