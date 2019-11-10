Haberler » Güncel » Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haber

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, silahlı saldırı sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

10.11.2019 02:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 02:36Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
'nin ilçesinde, silahlı saldırı sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alim (34) motosikletiyle evine gittiği sırada Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta arkadaşlarını görünce sohbet etmek için durdu.
Kazancı, arkadaşlarıyla konuştuğu sırada sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Kafasına mermi isabet eden Kazancı, arkadaşlarının polisi ve sağlık ekiplerini aramasıyla ağır yaralı olarak SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi sırasında kalbi duran Kazancı, yapılan kalp masajıyla yeniden hayata tutundu.
Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kazancı, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:38 Bursa'da kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi
03:31 Zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı
03:16 Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı
03:06 İsrail kuvvetleri Kudüs'te iki Filistinliyi yaraladı
03:04 Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
23:36 Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
23:07 Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü
22:58 Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı
22:20 Diyanet İşleri Başkanlığından "10 Kasım" mesajı: Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz
22:05 Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 03:43:27