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Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, Kocaeli kent genelinde bulunan büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

10.04.2020 22:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:56
Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, Kocaeli kent genelinde bulunan büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde getirilen sokağa çıkma yasağını duyanlar, Kocaeli kent genelinde bulunan büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu boyunca evde yiyecek ihtiyacını karşılamak isteyenler fırınlara akın edince, bazı fırınlar gelen talebi yetiştirme konusunda zorluk yaşadı. Polis ekipleri, kent genelinde alışveriş yapmak isteyen kişilere sosyal mesafeye uyma konusunda uyarılarda bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Kocaeli, Güncel
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