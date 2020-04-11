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Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti

Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti (2)KOCAELİ'DE YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDIKoronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararı Kocaeli kent genelinde uygulanmaya başlandı.

11.04.2020 01:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:14
Kocaeli 'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti (2)
KOCAELİ'DE YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI
Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararı Kocaeli kent genelinde uygulanmaya başlandı. Polis ve bekçiler, saat 00.00'ı gösterdiğinde insanların sokakta bulunmaması yönünde anonslar yaparak, dışarıda bulunan kişileri evlerine gönderdi. Kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, şehrin bazı noktalarında ekip otosu bekleterek sokağa çıkacak kişiler için önlem almaya devam etti. Kocaeli’de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Kocaeli, Güncel
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