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Kocaeli'de sokakta yaşayan vatandaşlar için yeni bir barınma merkezi açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta kalan vatandaşlar için İzmit Yeşilova'da yeni bir barınma merkezi hizmete açıldı.

08.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:49
Kocaeli'de sokakta yaşayan vatandaşlar için yeni bir barınma merkezi açıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta kalan vatandaşlar için İzmit Yeşilova 'da yeni bir barınma merkezi hizmete açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle daha fazla ihtiyaç duyulan barınma merkezine bir yenisi daha eklendi. Sokakta yaşayan, bakıma muhtaç vatandaşlar artık 100 kişilik yeni barınma merkezinde konaklayabilecek. İzmit Yeşilova'da açılan yeni barınma, konaklama ve sosyal yardım merkezinde vatandaşların 3 öğün yemek ve diğer genel ihtiyaçları karşılanacak. Merkezde yemekhane, mescit, iki adet dinlenme odası, oturma alanları olan bahçe, 24 saat güvenlik, çamaşırhane bulunuyor. İki katlı ve 100 kişilik olan merkezdeki odalarda vatandaşların her zaman duş alabileceği banyolar da bulunuyor.

Konuyla ilgili konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı, dertlerine derman olmayı sürdüreceklerini kaydederek, "Zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde sokakta kalan ve kimsesiz vatandaşlarımız için yeni bir barınma merkezi daha faaliyete koyduk. Kocaeli'de kimse aç ve açıkta kalmayacak dedik. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ev sıcaklığında misafir etmeye devam edeceğiz. Gerekirse yeni merkezler de kurmaya devam edeceğiz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İzmit Kuruçeşme'de de 82 kişilik kapasiteye sahip barınma merkezi bulunuyor. Parmak izi sensörlü ve vatandaşların sağlıktan yemeğe her türlü ihtiyacının karşılandığı barınma merkezinin dışında yine aynı alanda 30 kişilik kapasiteye sahip ek barınma merkezi de bulunuyor. İhtiyaç sahibi, kimsesiz ve sokakta kalan vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin barınma merkezleri ile sahip çıkılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova, Kocaeli, İzmit, Yaşam
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