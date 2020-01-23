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Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden iş vaadiyle ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

23.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:56Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı
'de, sosyal medya üzerinden iş vaadiyle ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve paylaşma uygulaması Instagram'da iletişim kurdukları ev kadınlarından evde iş vaadiyle kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, bu kapsamda kimlikleri belirlenen D.K, S.Ş, C.Ş, F.U. ve K.H'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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