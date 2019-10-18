Haberler » Güncel » Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Kocaeli'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

18.10.2019 11:50Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası
Kocaeli'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen E.F, Y.Y. ve Ö.S. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze, Çayırova ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:08 Tarihi Alan'daki güvenlikçilerden 'Mehmetçiğe Selam Olsun' videosu
13:07 Antalya gün ışığı görmeden 14 gün nakil yaptılar
13:07 Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
13:07 Hırsızlar, bin 150 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
13:06 Köprü trafiğini silahla durduran şüpheli adliyede
13:06 Ağrılı öğrencilerden Mehmetçik'e destek
13:06 3 çocuk annesi, evde intihar etti
18.10.2019 13:09:14