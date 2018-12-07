Kocaeli'de Spor Kulüplerine Bisiklet Dağıtıldı

Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
'un katılımıyla, Türkiye Bisiklet Federasyonu
tarafından gönderilen bisikletlerin kentte faaliyet gösteren spor kulüplerine dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Federasyon tarafından gönderilen bisikletlerin kentte faaliyetlerini sürdüren, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden spor kulüplerine dağıtım töreninde konuşan Aksoy, federasyon tarafından teşvik amaçlı bisikletler gönderildiğini belirtti.
En aktif olan ve bisikletle ilgilenen spor kulüplerine bisikletleri federasyon adına takdim ettiklerini ifade eden Aksoy, bisiklet sporunun yaygınlaşması, ulusal ve uluslararası alanda başarıların daha üst noktaya çıkmasının herkesin ortak arzusu olduğunu dile getirdi.
Aksoy, bu yönde faaliyette bulunan bütün spor kulüplerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Bilindiği üzere her yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Bu çok önemli bir organizasyon. Önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 16-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Kocaeli de bu etkinlik kapsamı içerisinde yer alacak illerden biri olarak belirlendi. Bu kapsamda İstanbul
'dan başlayarak Çanakkale
, Balıkesir
, Bursa
Kocaeli, Sakarya
ve tekrar İstanbul'a giden bir güzergah kapsamında ilimiz de yer alacak. Bu da bisiklet sporunun daha fazla benimsenmesine katkı sunacaktır."
Konuşmanın ardından Aksoy, bisikletleri kulüp yetkililerine teslim etti.
Türkiye Bisiklet Federasyonu,Hüseyin Aksoy,Kocaeli
07 Aralık 2018 Cuma 17:19