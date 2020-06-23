Kocaeli'de spor malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde spor malzemesi üretilen bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

23.06.2020 01:08 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:54
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde spor malzemesi üretilen bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İMES OSB'de spor malzemesi üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İlk olarak çatıyı saran alevleri söndüren ekipler, daha sonra fabrikanın kapılarını keserek içeriye girdi.
Ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangında fabrikada maddi hasar oluştu.
Öte yandan, fabrikada yangın çıktığı sırada üretim ve çalışan olmadığı öğrenilirken, haberi alan işçiler fabrika önüne gelerek söndürme çalışmalarını izledi. Kocaeli’de spor malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Dilovası, Kocaeli, OSB, Güncel, Haber

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