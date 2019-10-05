Kocaeli'de şüpheli ölüm

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde 23 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gaziler Dağı Mutlukent girişi su deposu mevkisinde 23 yaşındaki Numan Samet Kalyoncu'nun hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber
verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis
ve savcılık incelemesinin ardından Kalyoncu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Çevrede yapılan araştırmada polis ekipleri, uyuşturucu madde düzeneği tespit etti.