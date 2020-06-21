Kocaeli'de tabancayla vurulan kadın yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde silahla vurulan kadın yaralandı.

21.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:39
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde silahla vurulan kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde M.D. ile akrabası olduğu belirtilen G.D. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine G.D'nin silahla ateş etmesi sonucu kadın ayağından hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.D, sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kocaeli’de tabancayla vurulan kadın yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Gölcük, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Yargıtay’dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar’dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Dini nikahlı eşini öldürdü, ’Neden yaptınız?’ sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Haberler››Güncel››Kocaeli'de tabancayla vurulan kadın yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:47: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı - Haber 14:46: ERZURUM Babalar gününde şehit babalarına gittiler - Haber 14:46: KOCAELİ Yengesini ayağından vurdu - Haber 14:45: Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı - Haber 14:44: İzmir'de tehlikeli serinlik - Haber 14:25: Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi - Spor 11:58: Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti - Haber 11:27: İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber