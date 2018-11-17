Kocaeli'de Talaş Yüklü Tır, Hızlı Tren Yolu Köprüsünde Devrildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde kontrolden çıkan tır, hızlı tren yolu köprüsü üzerinde devrildi. Kazada dorsede yüklü olan talaş malzemeleri tren yoluna döküldü.
Olay 14.00 sıralarında Körfez ilçesi Hereke
Limanı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih
Ezer idaresindeki 41 VP 299 plakalı ağaç talaşı yüklü tır, Hereke limanı çıkışında kontrolden çıkıp, hızlı tren yolu köprüsü üstünde devrildi. Köprü bariyerlerinde asılı kalarak parçalanan tır dorsesinde yüklü talaş malzemeleri tren yoluna döküldü. Kazada sürücü Ezer, hafif yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, dökülen talaşlar nedeniyle kapanan tren yolunda demiryolu ekiplerince çalışma başlatıldı. Kısa süre tedbir amaçlı tren geçişine kapanan yol, ekiplerin dökülen malzemeyi kaldırmasının ardından ulaşıma açıldı. Polis
ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
Körfez,Kocaeli
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:21