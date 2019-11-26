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Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Senin yüzünden ceza evine girdim" diyerek tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

26.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:28Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı
'nin ilçesinde "Senin yüzünden ceza evine girdim" diyerek tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede bulunan bir sitede yaşayan B.B. ile evine gelen M.E. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında tabancasını çıkartan M.E., B.B.'ye defalarca ateş etti. Kurşunlardan ikisinin isabet ettiği B.B. kanlar içinde kalırken, M.E. olay yerinden otomobili ile kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.B. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kayıplara karışan M.E. adlı şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve B.B. nedeniyle ceza evine girdiğini ifade eden şahıs Gölcük Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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