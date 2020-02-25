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Kocaeli'de tefecilik çetesine operasyon: 4 tutuklu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

25.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:37Kocaeli'de tefecilik çetesine operasyon: 4 tutuklu
'nin ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda senet, tapu ve araba satış sözleşmesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tefecilik yapan şahısların, borçlarına karşılık vatandaşların tapu ve arabalarına el koyduğu ihbarları üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında tefecilik faaliyetleri yürüttükleri belirlenen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, tapu, araç satış sözleşmeleri, ruhsatsız 2 adet tüfek ve 2 adet de tabanca ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin sonrası Kandıra Adliyesine sevk edilen 7 şüpheliden M.A. A.D. C.O. ve T.O. adlı 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs ise serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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