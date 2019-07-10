10.07.2019 10:26
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Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık iddiası

Kocaeli

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bilgilerine ulaştıkları kişinin banka hesabını ele geçirerek 115 bin lirasını aldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bilgilerine ulaştıkları kişinin banka hesabını ele geçirerek 115 bin lirasını aldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Karamürsel'de ikamet eden bir vatandaşı telefonla arayan 2 şüpheli, sigorta şirketinden aradıklarını belirterek kişinin kimlik ve banka bilgilerini talep etti.
Daha sonra bu kişinin banka hesabını ele geçiren şüpheliler, hesaptaki 115 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı.
Şikayet üzerine harekete geçen Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekibi, şüphelileri İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Şüpheliler O.K. (19) ve A.T. (22), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Karamürsel, Sigorta, Kocaeli, Güncel

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