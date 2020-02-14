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Kocaeli'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:46Kocaeli'de terör operasyonu: 6 gözaltı
'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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