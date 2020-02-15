Haberler » 3. Sayfa » Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine katıldığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

15.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:43Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı
merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine katıldığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgi göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şahısların ikametlerini belirleyen ekipler, dün sabah saatlerinde Kocaeli, Hatay ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların, burada yapılacak işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kocaeli, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 16:21:19