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Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı

KOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonla 9 kişi gözaltına alındı.

15.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:57Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı

KOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonla 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saat 06.30 sıralarında bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde operasyon düzenledi. Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde 6 kişi, Hatay'da 1 kişi, İstanbul'da 2 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapılan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.Aralarında HDP'nin Kocaeli örgütlerinde yer alan kişilerin de bulunduğu belirtilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.



Kocaeli, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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