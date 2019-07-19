Haberler» Güncel» Haber

Kocaeli'de terör örgütü operasyonu

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19.07.2019 11:53 Kocaeli
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adresinde bulunamayan firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde gözaltı kararı çıkartılan 5 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, M.A, E.A, G.M. ve B.A. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Kocaeli, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:28   Çanakkale'de 123 kök Hint keneviri ele geçirildi
12:28   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
12:28   DHA DIŞ- Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi
12:28   İSTANBUL- İMAMOĞLU: YÜZDE 90'A YAKINI İSTİFA ETTİ
12:27   Kilosu 120 bin dolar olan ekran kimyasalının yerli üretimi için çalışıyor
12:27   Hayrabolu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
12:27   Meksika'dan "refakatsiz göçmen çocuklara yardım" açıklaması