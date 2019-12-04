Haberler » Güncel » Kocaeli'de terör propagandası soruşturmasında 15 kişi tutuklandı - Haber

Kocaeli'de terör propagandası soruşturmasında 15 kişi tutuklandı

KOCAELİ'de, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 kişiden 15'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

04.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:53Kocaeli'de terör propagandası soruşturmasında 15 kişi tutuklandı

KOCAELİ'de, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 kişiden 15'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Kasım günü PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve cezaevi faaliyetlerinin engellenmesi adına yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Aralarında HDP il ve ilçe başkanları ile parti ve belediye meclisi üyelerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında HDP Parti binaları ile evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu. Dün, 23 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP İl Başkanı Leyla Aygün'ün de bulunduğu 15 kişi tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:48 Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu - Haber
11:47 Halı fabrikasında yangın; 13 işçi dumandan etkilendi - Haber
11:47 Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu hedefliyor - Haber
11:41 Edirne'de üreticilere Tarım Kredi Kooperatifi şoku - Haber
11:41 Kahramanmaraş'ta lezzet şöleni devam ediyor - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:48:53