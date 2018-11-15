Kocaeli'de Tır ile Midibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul
istikameti Muallimköy mevkisinde, Adem K. yönetimindeki 34 AZ 8305 plakalı tır ile 41 J 6029 plakalı Mustafa Y. idaresindeki şehir içi ulaşım hattında çalışan midibüs çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gebze,Kocaeli
15 Kasım 2018 Perşembe 10:31