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Kocaeli'de toplu taşıma araçlarını kullananlara maske dağıtılıyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve tramvay kullanan vatandaşlara maske dağıtmaya başladı.

04.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:49
Kocaeli'de toplu taşıma araçlarını kullananlara maske dağıtılıyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve tramvay kullanan vatandaşlara maske dağıtmaya başladı. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara, 25 bin maske dağıtılacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların maskesiz toplu taşıma araçlarına binmesinin yasaklanmasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşımpark'a 25 bin adet maske teslim etti. Ulaşımpark şoförleri ile güvenlik görevlilerine teslim edilen maskeler, toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlara dağıtılıyor. Görevliler ayrıca vatandaşları, toplu taşıma araçlarına maskesiz binemeyecekleri yönünde uyardı.

Kararı desteklediklerini belirten vatandaşlar, "Bizlerin ve toplumun sağlığı göz önünde bulundurularak alınan kararı destekliyoruz. Bu sabah otobüse bindiğimizde maskemiz yoktu. Sağ olsun şoförler, bizlere maskeleri teslim etti. Bundan sonra da toplu taşıma araçlarına maskesiz binemeyeceğimiz konusunda uyardılar" dediler.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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