Kocaeli'de toplu taşımada paralı binişler kaldırılıyor
Kocaeli'de toplu taşımada paralı binişler kaldırılıyorKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Nisan tarihinden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında tüm toplu taşıma araçlarında paralı biniş kaldırılarak, yerine Kocaeli Kart kullanılacak.
29.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:43
Kocaeli 'de toplu taşımada paralı binişler kaldırılıyor
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Nisan tarihinden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında tüm toplu taşıma araçlarında paralı biniş kaldırılarak, yerine Kocaeli Kart kullanılacak. Kocaeli'de toplu taşıma araçlarının bir kısmında para kullanılırken, 1 Nisan tarihi itibariyle tüm toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılacak. Koronavirüsün hapşırma, öksürme gibi yollarla önce ellere daha sonra da para gibi nesneler ile kişilerden kişilere bulaşma olasılığı göz önüne alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kocaeli genelinde toplu taşıma araçlarında paralı binişlerin tamamen kaldırılmasına karar verdi. 1 Nisan tarihinden itibaren vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binişlerinde Kocaeli Kart kullanacak.
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Nisan tarihinden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında tüm toplu taşıma araçlarında paralı biniş kaldırılarak, yerine Kocaeli Kart kullanılacak. Kocaeli'de toplu taşıma araçlarının bir kısmında para kullanılırken, 1 Nisan tarihi itibariyle tüm toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılacak. Koronavirüsün hapşırma, öksürme gibi yollarla önce ellere daha sonra da para gibi nesneler ile kişilerden kişilere bulaşma olasılığı göz önüne alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kocaeli genelinde toplu taşıma araçlarında paralı binişlerin tamamen kaldırılmasına karar verdi. 1 Nisan tarihinden itibaren vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binişlerinde Kocaeli Kart kullanacak.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, 1 Nisan, Kocaeli, Güncel