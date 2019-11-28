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Kocaeli'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

28.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:46Kocaeli'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
'nin ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSU) Sapanca yolu Maşukiye Mahallesi mevkisindeki köprünün altında yapılan yatay sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Taşeron firma çalışanı işçilerden Doğan Parlar'ın (56) toprak altında kalması üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kurtarma çalışmaları sırasında köprüde titreşimi önlemek için yol çift yönlü trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışması sonucu işçi göçük altından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Parlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşamını yitiren işçinin cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da bir süre kurtarma çalışmalarını takip etti.
Kurtarma çalışmaları nedeniyle araç geçişine kapatılan köprü, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kocaeli, Kartepe, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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