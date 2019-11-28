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Kocaeli'de toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sondaj çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

28.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:22Kocaeli'de toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı
'nin ilçesinde, sondaj çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSU) yolu Maşukiye Mahallesi mevkisinde, sondaj için kazı yapılırken, göçük meydana geldi.
Taşeron firma çalışanı işçilerden Doğan Parlar (56), toprak altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, Parlar'ın kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kurtarma çalışmaları nedeniyle köprüde titreşimi önlemek için yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Sapanca, Kartepe, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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