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Kocaeli'de toprak kayması

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir binanın, bahçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle tahliyesine karar verildi.

22.08.2019 22:12 Kocaeli'de toprak kayması
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir binanın, bahçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle tahliyesine karar verildi.
Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'ta yaşayanlar, bir binanın arkasındaki toprak kısmın, Maslak Sokak'taki bir binaya doğru kaydığını iddia ederek, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri de çevre güvenliği aldıktan sonra itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerini bölgeye çağırdı.
Ekipler, yapılan incelemenin ardından tedbir amaçlı 5 katlı 16 daireli apartmanın tahliyesine karar verdi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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